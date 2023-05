B2Trip, la plateforme made in EFHT entre chez Paris&Co

C’est à l’EFHT que les fondatrices de B2trip , Tiphaine et Sabrina, ont esquissé les premiers dessins de leur collaboration. Elles ont su transformer leur projet pédagogique en projet réel de start-up avec la création d'un outil révolutionnaire pour le domaine du voyage responsable. Tout au long de leur parcours entrepreneurial, l'école EFHT les a soutenues et encouragées, et la jeune entreprise intègre Paris&Co (ancien Welcome City Lab).L’EFHT est fière de voir ses étudiants poursuivre leur projet initié dans ses locaux au 104 boulevard Arago (Paris 14ème).En 2022, ce ne sont pas moins de 50 étudiants en MBA Tourisme (diplôme de Manager Opérationnel d’activités, délivré par Ascencia Business School) qui ont créé de manière fictive leur start-up en tâchant d’apporter de nouvelles idées au secteur du Tourisme et de l’Hôtellerie.Sabrina et Tiphaine ont d’ailleurs montrer la voie à leur successeure puisque Sochanda a lancé My Artist Place l’année suivante.