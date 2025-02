TUI France lance le 'mois du club' : jusqu’à -150€ sur vos séjours !

Cette opération est disponible dans tout le réseau d'agences TUI stores, les agences partenaires et sur tui.fr

L'opération " le mois du club " propose des avantages sur une sélection de clubs de vacances dans diverses destinations. Par exemple, leoffre une réduction de 150€ sur le dossier ainsi qu'un surclassement de chambre. Ceest apprécié pour son cadre préservé entre mer et montagne, sa taille humaine et son atmosphère conviviale.propose également une réduction de 150€. Ce club se distingue par son cadre paradisiaque avec une longue plage de sable blanc, un lagon aux eaux turquoise, et un parc aquatique avec toboggans.offre une réduction de 100€. Situé face à la mer et entouré de jardins tropicaux, il dispose du plus grand spa de la Costa Dorada, s'étendant sur 4000 m².D'autres destinations commesont également incluses dans cette offre, chacune avec ses propres avantages et caractéristiques uniques. Les réductions et surclassements varient selon les clubs, certains cumulant même deux avantages.", précise TUI France dans son communiqué.