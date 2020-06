TUI France : stop ou encore… quel avenir pour la filiale du Groupe de Hanovre ?

“C'est un peu la bouteille à l’encre…”

, estime une source proche du dossier, évoquant la situation de TUI France, en proie à de grandes difficultés financières sur le plan international.Ses filiales internationales n’en mènent pas large non plus...Le Groupe,, a un besoin pressant de liquidités et cherche àDans la foulée, il a d’ailleurs annoncé en mai dernier laau niveau mondial.TUI inc. a aussi mis en place un avec des délais à rallonge qui ont fait réagir récemment les groupes hôteliers de la Caraïbe.Au niveau de l’aérien, on resserre également les boulons, avec des récentes négociations avec Boeing. Le constructeur a décidé d’indemniser le groupe allemand à hauteur deet l’arrêt de leurs livraisons.Une bouffée d’oxygène. Mais cela ne suffira pas.