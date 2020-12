TUI France veut-elle fermer des agences sans l'homologation de la Direccte ?

Contacté par nos soins, La direction de TUI France affirme de son côté qu'"elle ne souhaite pas fermer les agences avant l’homologation de la Direccte. Il y a une incompréhension, nous organisons actuellement de l’archivage."



Une explication qui ne satisfait pas non plus une élue CFDT : "Quand on vous parle de transfert de dossiers cela signifie que vous voulez fermer des agences. Nous avons des éléments sous la main. Il y a toujours un manque de transparence de la part de la direction qui semble très pressée."



"Ce qui est violent" ajoute une autre élue CFE-CGC " c'est la façon dont tout cela est géré par la direction. Que ce soit justifié ou non c'est la technique employée que je déplore. La direction balance des emails. Qu'elle doit ou non faire l'inventaire du matériel c'est la façon de faire que je remets en cause et cela depuis l'annonce du plan".



L'homologation du plan engagé depuis juin doit intervenir cette semaine. A la suite de cela, un appel au volontariat sera lancé jusqu'au début janvier.



"Vous vous rendez compte" poursuit l'élue CFE-CGC "c'est pendant les fêtes que les salariés vont devoir prendre une décision engageante pour leur avenir dans des conditions drastiques imposées par la direction. Cela génère de l'angoisse. Il y a le calendrier mais cela n'enlève pas la dimension humaine".



Lazare Lazare Razkallah prévient : "Si la Direccte homologue le plan, nous lancerons une action en référé... et nous avons des biscuits".



Le PSE engagé par la direction en juin dernier prévoit la suppression au total de 583 postes. La fermeture ou la vente de l'ensemble du réseau d’agences intégrées concerne 266 postes.