TUI France veut réaliser les rêves de ses clients

TUI France lance, jusqu'au 2 février 2020, une nouvelle campagne média à la télévision et à la radio pour se plonger dans les vacances que les Français rêveraient de vivre en famille, entre amis, en solo, à deux…



Plus de 2 800 spots télévisés et 580 spots radio sont diffusés depuis le 6 janvier dernier, en misant sur l’émotionnel pour une plus grande proximité avec les Français.



Quatre films déclinés en 2 versions (15 secondes et 25 secondes) mettent en avant différentes expériences de vacances pour les Club Marmara, Lookéa et les circuits Nouvelles Frontières et TUI.



Les spots radio mentionnent quant à eux l’opération Réservez Primo qui permet de bénéficier du 6 au 31 janvier de réductions jusqu’à -350€/personne et d’avantages sur l’offre TUI clubs & séjours, et les circuits été 2020.



Enfin, le plan média digital complète cette campagne, avec des vidéos sur Youtube, des bannières et habillages display sur des sites comme Orange, Le bon Coin, Easyvoyage, des formats innovants sur les réseaux sociaux (InstaStories, Poll Ads etc..).



La campagne est aussi présente dans les agences TUI grâce aux écrans et aux affiches.