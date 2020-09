TUI France veut remettre en vedette Marmara, Lookéa et Nouvelles Frontières

Ainsi dans le nouveau TUI, la structure tricolore sera en quelque sorte " autonome ", les liens avec le groupe seront réduits explique-t-il.



Car le Groupe ne lui a pas laissé le choix. "Nous avions deux possibilités : soit arrêter l'activité, soit montrer que la structure française pouvait être rentable. Je préfère continuer avec une société plus agile, plus petite avec 300 salariés experts que tout arrêter.



Evidemment, les conséquences sont énormes et je regrette cette situation difficile mais nous n'avions pas le choix ", a précisé Hans van de Velde.



Dans un contexte où TUI France n'a jamais gagné d'argent, une vaste restructuration a été engagée. La direction envisage de supprimer 583 postes sur 904.



" Notre vision en avril était qu'en septembre nous n'aurions plus les moyens de payer les salaires ", confie le PDG. " Et l'aide de l'Etat était conditionnée à celle de notre actionnaire", rappelle-t-il.



Le réseau de distribution fait notamment les frais de cette restructuration. Les 65 agences "maison" pourraient bel et bien trouver preneur : "nous attendons les offres fermes pour ce vendredi 18 septembre, pour l'instant nous n'avons eu jusqu'ici que des offres non engagées".



Mandataires, salariés et réseaux tiers se seraient ainsi positionnés.