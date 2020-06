Tarn réservation tourisme

Retrouver le goût des plaisirs simples avec Tarn Réservation Tourisme

Ensemble, nous discutons de vos envies… Nous imaginons vos vacances idéales.

Grâce à notre connaissance du territoire tarnais, nous dénichons toutes ces petites expériences à vivre qui correspondent à vos goûts, à vos besoins d’évasion…





Rédigé par l'annuaire Partez en France le Lundi 15 Juin 2020

TARN RESERVATION TOURISME - LOISIRS ACCUEIL TARN



1999



APST



IM081100008



Tarn Réservation Tourisme assure la commercialisation de séjours pour les individuels comme pour les groupes.

Pour vous faciliter la vie notre équipe d’experts dédiée à la réussite de votre séjour chez nous :

Afi et Muriel sont à votre écoute pour vous aider à planifier vos vacances et vos projets.



Le Tarn s’offre à nos yeux curieux avec sa lumière particulière, son authenticité, son histoire riche et son patrimoine incomparable, sa nature étonnante, ses habitants accueillants, ses petites découvertes insoupçonnées !



Des grands sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco aux Plus Beaux Villages de France, de jardins remarquables en monuments historiques, tout est réuni pour des vacances hautes en couleur !



De la gourmandise sucrée et salée, des vins originaux aussi, des expériences pleines de sensations fortes ou au contraire un repos bien mérité, des histoires à découvrir, raconter et transmettre : c’est tout ça le Tarn !



Parenthèse romantique



Evasion bien-être et détente en amoureux.

Chérie ce week-end on prend la poudre d’escampette ! On profite d’un grand week-end pour s’échapper tous les deux dans le Tarn. Au programme ? Nada ! Juste toi et moi, un nid d’amour, un spa et basta !

→ En savoir plus



Air pur et cocooning à Lacaune



Lâchez-prise pour un moment privilégié !

L’aventure n’est pas loin, à porter de main. Noyez la routine de votre quotidien toulousain dans un grand bol d’air pur ! Au programme du beau, du bon et du charme… beaucoup de charme. Au cœur des Monts de Lacaune, dans le Tarn

→ En savoir plus



Albi la rouge, charme et trésor de l’unesco



Albi , la cité aux multiples trésors.

Prenez des briques , des bâtisseurs et des hommes d’Église. Laissez infuser plusieurs siècles puis ajoutez un peintre , des rugbymens et environ 50 000 joyeux habitants . Vous voici à Albi, ville rouge dont le cœur du centre, autour de sa majestueuse Cathédrale Gothique, a été classé au Patrimoine Mondial Unesco.

→ En savoir plus



Horaires : 09h à 17h30

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol



Vos contacts :

Tarn Réservation tourisme

reservation@tourisme-tarn.com

Tel : +33 (0)5 63 77 32 30



Afi AUBERTIN

Référente Commercialisation Individuels

afi.aubertin@tourisme-tarn.com

Tel : +33 (0)5 63 77 32 30



Muriel JOLY

Chargée de réservation et d’animation

muriel.joly@tourisme-tarn.com

Tel : +33 (0)5 63 77 32 40





Adresse postale : Tarn Tourisme • 10 Rue des Grenadiers • 81000 ALBI



Site web : www.tourisme-tarn.com



