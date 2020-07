Tech4Islands : découvrez les 186 solutions candidates pour réinventer l'île et le tourisme d'après ! 37 pays et territoires, dont l'Océanie et les Outre-mer seront représentés aux Tech4Islands Awards

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

C'est peut-être l'appel d'un lieu paradisiaque ou tout simplement l'urgence de réinventer les îles et le tourisme d'après, en tout état de cause le concours de start-up est un réel "succès mondial".

Rédigé par La Rédaction le Samedi 25 Juillet 2020

Loin des yeux près du coeur.



La Polynésie a décidé de faire de l'innovation sa raison d'exister sur la scène mondiale, mais surtout de se réinventer.



A l'aide du concours international "Tech4Islands" destiné aux start-ups et solutions innovantes, la French Tech de Polynésie invite à imaginer le monde et l'île d'après.



Face à l'urgence environnementale, mais aussi des contraintes particulières, les territoires d'Outre-Mer doivent offrir un cadre nouveau à leurs populations.



Lancé 26 mai dernier, l'appel à candidatures auprès des start-up du monde entier, s'est clos le 20 juillet dernier.



Et d'ores et déjà, c'est " succès mondial sans précédent du seul concours pour le rebond des îles d’après, " affirme Olivier Kressmann, le président de La French Tech Polynésie.

Les 12 Finalistes seront dévoilés le Mercredi 9 septembre 2020



Ainsi, 186 solutions innovantes émanant de 37 Pays et Territoires de par le monde, dont 56 en provenance d’Océanie et des Outre-mer ont posé leur candidature.



Découvrez les 186 solutions en cliquant ici.



Les 12 Finalistes aux trois grands Prix Tech4Islands Monde, Océanie et Outre-mer seront dévoilés le Mercredi 9 septembre 2020 après l’étude des dossiers par un Jury de Présélection composé de représentants du monde de l’économie, de l’entrepreneuriat, de la recherche et de l’innovation du Pacifique.



" Nous allons privilégier des solutions pensées par et pour les îles, qui leur offrent à la fois un développement durable, résilient et inclusif, qui protègent les populations insulaires et développent l’emploi dans les îles éloignées, " explique Olivier Kressmann, le président de La French Tech Polynésie.



Et si l'île d'après était polynésienne ? En seulement deux éditions, Tech4Islands aura réussi à tripler le nombre de solutions innovantes candidates à l'accompagnement par la French Tech Polynésie, malgré la crise du covid-19.Ainsi, 186 solutions innovantes émanant de 37 Pays et Territoires de par le monde, dont 56 en provenance d’Océanie et des Outre-mer ont posé leur candidature.après l’étude des dossiers par un Jury de Présélection composé de représentants du monde de l’économie, de l’entrepreneuriat, de la recherche et de l’innovation du Pacifique." explique Olivier Kressmann, le président de La French Tech Polynésie.Et si l'île d'après était polynésienne ?

Lu 74 fois

Notez