Test, quarantaine : la Finlande étudie un assouplissement des conditions d'entrée

La Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) a mis à jour ses conseils aux voyageurs concernant la Finlande dont les conditions d'accès restent très restrictives.



Toutefois un assouplissement des restrictions actuelles pour des séjours touristiques de groupe uniquement et n'excédant pas 72 heures soit 3 jours sont actuellement à l'étude.



Le MEAE précise que ces règles n'entreront pas en vigueur avant le 23 novembre sous réserve de l’adoption du projet de loi par le Parlement finlandais.



"De même, les règles concernant la quarantaine et les tests sont susceptibles d’évoluer après cette date." ajoute le Quai D'orsay.