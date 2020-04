Thaïlande : instauration d'un couvre-feu jusqu'à nouvel ordre

A partir de ce soir (25 mars 2020, ndlr), une loi martiale est mise en place, un temps évoqué le couvre-feu, de 19h à 7h du matin, n'a pas été appliqué,

manipulant des biens de consommation, des produits agricoles, des produits pharmaceutiques, des fournitures et du matériel médicaux, des journaux, du carburant, du courrier, des produits destinés à l'exportation et des marchandises importées

avec les documents nécessaires indiquant leur objectif,

Nous en avions parlé avec Jean-Baptiste Richard, le DG d'EXO Travel en Thaïlande, la semaine dernière." nous confiait-il.Cela ne fut donc qu'une question de temps et de propagation de l'épidémie.Toutefois le personnel médical, bancaire et ""seront exemptés de couvre-feu, ont précisé nos confrères du Bangkok Post. Il est aussi possible pour les personnes souhaitant quitter le pays de se rendre à l'aéroport "" précise le journal thaïlandais.