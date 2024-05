The Lux Collective : Olivier Chavy, nouveau PDG

Après un processus de sélection rigoureux, le conseil est fier d'annoncer la nomination d'Olivier Chavy. Nous sommes convaincus que l'expérience d'Olivier dans le secteur du voyage et de l'hôtellerie, associée à son parcours de plus de 30 ans dans la transformation des entreprises, guidera The Lux Collective et renforcera sa stratégie future. Sa mission consistera à continuer sur la lancée du succès de The Lux Collective et à développer nos différentes marques sur les différents marchés clés, tout en créant de nouvelles expériences de marque et en incarnant notre culture de service exceptionnel

L'engagement indéfectible de Paul à offrir des expériences inégalées aux hôtes et à maintenir un leadership sur le marché a joué un rôle crucial dans la réaffirmation de The Lux Collective en tant que marque d'hôtellerie de luxe mondialement reconnue. Il laisse un grand héritage et je tiens à le remercier personnellement d’avoir réussi à développer une croissance soutenue tant à l’île Maurice que sur le plan international.

», a déclaré Arnaud Lagesse.Le Président a remercié Paul Jones, qui quittera The Lux Collective en juin 2024, après 14 années de service en tant que PDG.