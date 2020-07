Toulouse : Far Away, une agence familiale, aux contenus 100% maison

Nous aimerions la garder pour nous, mais nous préférons tout de même voir ce lieu rempli de vie donc nous vous le partageons !Prenez l’autoroute qui relie Toulouse à Biarritz, puis, remontez la vallée de la Garonne jusqu'à Saint-Béat.Après une bonne paire d’épingles serrées, vous arriverez au cœur d’une petite station familiale, qui au premier coup d’œil parait bien calme… Détrompez-vous !Des jeunes dans les bois en train d’entretenir les pistes de VTT qui pour nous sont parmi les plus belles et sauvages de la région, des moins jeunes qui content l’histoire de la station aux plus petits, des ânes prêts à démarrer au quart de tour pour vous aider à monter votre repas gourmand au sommet du pic de l’Escalette, des vélos électriques chargés au maximum pour vous donner envie de dévaler les pentes, mais surtout de les remonter, des nouvelles glisses comme le Skike, du yoga avec une vue imprenable sur la chaîne, des soins corporels qui sauront vous remettre en forme après une journée active.Voici notre pépite. N’hésitez pas à y faire un tour, mais chut ! C’est un secret !Au sein de notre agence, nous avons la chance de voyager énormément. C’est au cours de tous ces voyages que l’on se rend vraiment compte de l’aura de la France à l'international.Les paysages y sont tant variés, la gastronomie - même la plus simple baguette - et puis tout simplement notre style de vie. Être ensemble, partager, se mixer, c’est ça être français.Nous organisons également des séjours moto, et il est vrai que nous avons une chance inouïe pour la variété de paysages. Dans la même journée, vous pouvez passer d’un col de montagne technique à l’océan, et finir dans la 5e ville de France à siroter un verre avec vue imprenable sur la Garonne…Elle n’est pas belle notre France ?