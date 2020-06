Tour du Monde : MSC Croisières dans Zone Interdite les 14 et 21 juin 2020

Dans le cadre de deux épisodes inédits de 90 minutes, MSC Croisières a accueilli les caméras de Zone Interdite dans le cadre de MSC World Cruise 2020, la deuxième croisière tour du monde organisée par la compagnie.



Ces deux épisodes seront diffusés sur M6 le 14 et le 21 juin à 21h00.



En janvier dernier, 2 156 passagers dont 798 français ont embarqué à bord du MSC Magnifica pour un voyage de 117 jours à travers les 5 continents.



Au départ de Marseille, la croisière Tour du Monde était censé traverser 23 pays et 43 escales. Mais en mars alors que les voyageurs s’apprêtent à accoster sur les terres australiennes, le contexte sanitaire mondial se dégrade et la croisière se retrouve bouleversée.