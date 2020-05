Tour du monde des réceptifs : au Caire, le Sphinx s'y casserait le nez

Nous concernant, les salariés de Cheops Travel sont en télétravail, et travaillent une journée de la semaine à 100%, le reste du temps, ils suivent les dossiers.Nous avons une dizaine de salariés au Caire, deux personnes à Louxor et une à Assouan.Au niveau des reports, le message est passé et a été compris par les clients pour preuve, près 90% des voyageurs y ont été favorables.Après nous sommes bloqués au niveau des dates des reports, car nous n'avons pas d'information sur les plans de vols ou les réouvertures des frontières.De plus, depuis mi-mars nous ne faisons plus aucune vente, la situation est difficile.Non, car nous sommes dans le tourisme depuis 1981 et dans un pays particulier.Le tourisme est ici très vulnérable, ce n'est pas la première fois, loin de là, que nous avons une crise.Nous avons connu la guerre en Irak dans les années 1990, puis les attaques terroristes et dans les années 2000 l'instabilité politique, donc nous avons l'habitude de voir l'activité s'interrompre à n'importe quel moment.Nous sommes une industrie et une entreprise résiliente, nous espérons juste que cette nouvelle crise ne durera pas trop longtemps.J'échange beaucoup avec nos partenaires et je lis aussi la presse, selon moi, l'activité ne va pas reprendre cet été.Je table plutôt sur une légère reprise des voyages vers l'Egypte au mieux en septembre. D'ailleurs depuis quelques jours, les médias et le Gouvernement parlent d'un tourisme intérieur, pour permettre aux hôtels de rouvrir à nouveau.Les établissements hôteliers ouvriraient alors à 25% de leur capacité, pour accueillir des touristes égyptiens.Je ne pense pas, même si cela limitera un peu la casse, les infrastructures ne peuvent pas dépendre de cette activité, surtout avec la crise économique.Entre le niveau des prestations et le nombre d'hôtels que nous avons, la population ne pourra pas faire tourner l'industrie.Puis au niveau des sites touristiques ou des croisières sur le Nil, les Égyptiens ont déjà fait de telles visites pendant leur jeunesse, je ne sais pas s'ils seront vraiment intéressés.