TourMaG.com fête ses 25 ans en 2023, mais il n'est pas le seul...

Il est né le 20 décembre dans la famille Mbappé et ses parents l’ont appelé Kylian. A 19 ans, il participera à la victoire de la 2e Coupe du Monde de Football dans l’histoire de l’équipe de France, après celle de 1998, et il a frôlé une deuxième étoile en 2022.



Phénomène du football en particulier et du sport en général, il est comparé aux plus grands comme le Roi Pelé qui l’a officiellement adoubé comme son successeur. Aujourd’hui, il a 25 ans et encore toute une brillante carrière devant lui.



La Rédaction, bien que marseillaise pour sa majorité, n'est pas chauvine et sait reconnaître le talent. Le tombeur de l’OM est respecté et admiré pour ses qualités propres, son talent et son jeu créatif. Nous voulons comme lui viser la lune et si nous nous manquons on sera sûr au moins d'atteindre les étoiles... (merci Oscar