Tourism Australia annonce l’annulation de l’ATE20

Cette décision fait suite à l'annonce faite aujourd'hui par le Premier ministre et le Chief Medical Officer australien.



Ceux-ci n'autorisent plus les rassemblements intérieurs non essentiels organisés de plus de 100 personnes, en plus des restrictions de voyage récemment introduites, exigeant que toute personne arrivant en Australie s'auto-isole pendant 14 jours.



"Bien que la décision d'annuler l'ATE de cette année soit manifestement profondément décevante et porte un nouveau coup à notre industrie, la santé et le bien-être des participants doivent être notre principale préoccupation", a déclaré Phillipa Harrison, Managing Director de Tourism Australia.



« Nous suivons de très près l'évolution de la situation du coronavirus et notre planification de scénarios a bien sûr inclus nos prochains événements destinés à l’industrie du tourisme (...) Nous rembourserons dans leur globalité les frais d'inscription à tous les délégués acheteurs et vendeurs", a déclaré Mme Harrison.



Tourism Australia annoncera prochainement les détails du lieu et des dates de l’édition 2021.