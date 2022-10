Tourisme : Régions de France en appelle à plus de collaboration avec l’État

Le président de la Commission Tourisme a rappelé qu’une coordination de la puissance publique était désormais indispensable pour ce secteur économique clé.



« Cette coordination appelle notamment des clarifications et un dialogue renforcé, avec la modernisation de l’organisation nationale, l’association des Régions à la gouvernance du Comité de Filière et une meilleure concertation des agences nationales pour le tourisme avec les collectivités ».



Franck Louvrier a pu déplorer que le Plan Destination France ait été élaboré et qu’il soit actuellement déployé sans grande association avec les collectivités territoriales.



Cette situation devrait pouvoir évoluer si une nouvelle méthode peut être engagée, « afin de permettre une meilleure territorialisation du plan, avec notamment un suivi renforcé de l’installation et des moyens d’actions accordés des Comités État-Régions pour le tourisme ».



Au programme de leurs échanges, Olivia Grégoire et Franck Louvrier ont abordé les actions d’investissement et de promotion à engager pour soutenir le tourisme d’affaires, dans la perspective des grands événements de 2023 et 2024.



La ministre a accepté l’invitation de son président à participer régulièrement à la Commission Tourisme des Régions de France, afin de pouvoir échanger avec les élus régionaux et veiller collectivement à une optimisation des finances publiques en faveur du secteur.