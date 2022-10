Tourisme en Asie du Sud-Est, la reprise post-Covid au défi du climat

Les ressources naturelles endommagées

Au-delà des risques et du prix, les ressources naturelles qui font l’attractivité touristique de l’Asie du sud-est souffrent en elles-mêmes du changement climatique : les plages et les récifs coralliens de l’Asean sont par exemple déjà gravement endommagés. Sur la plage de Cua Dai au Vietnam, l’érosion atteint ainsi 150 mètres sur 3 kilomètres. En Indonésie, aux Philippines et en Thaïlande, on observe une augmentation significative du blanchissement des coraux.

Le trésor culturel se voit également affecté, puisque trois sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco en Asie du Sud-Est sont parmi les plus vulnérables aux tempêtes et aux inondations : le risque de glissements de terrain dans l’ancienne Hoi An au Vietnam, le changement de végétation du parc national de Komodo en Indonésie et l’érosion des sols dans les rizières en terrasses des Cordillères aux Philippines.

Malgré les confinements massifs dans de nombreux États, qui ont réduit les émissions de gaz à effet de serre dans le monde de 7 % en 2020, cette baisse atteint à peine les objectifs de l’Accord de Paris.

Le Climate Action Tracker a d’ailleurs qualifié l’action climatique de l’Indonésie et du Vietnam de « très insuffisante » et a trouvé celle de Singapour et de la Thaïlande « critiquement insuffisante » – des pays pourtant très touchés par le changement climatique.