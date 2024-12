Tourisme international : 5 actus clés à découvrir cette semaine

, attirant principalement des hommes jeunes (25-44 ans) issus de ménages à revenu moyen. Ces voyageurs préfèrent les circuits guidés et les options de budget moyen, recherchant commodité et sécurité dans des activités de plein air et à sensations fortes.Selon une étude de Skift Research,, 26 % anticipant une hausse significative. Cette tendance reflète une demande croissante pour des expériences haut de gamme, des circuits guidés et des services améliorés, offrant ainsi des opportunités aux prestataires de services touristiques.Cependant, au-delà des voyages d’aventure, les tendances plus larges de l’industrie du voyage aux États-Unis montrent. Bien que 45 % des voyageurs prévoient d'augmenter leurs dépenses l'année prochaine, ce chiffre est en légère baisse par rapport au début de 2024. Par ailleurs, 17 % envisagent de réduire leurs dépenses, soulignant l'importance pour les entreprises de proposer des offres axées sur la valeur et des prix compétitifs pour répondre aux préoccupations liées à la hausse des coûts et à la prudence des consommateurs.Une étude à découvrir sur le site de skift.com