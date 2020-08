Tourisme : les Hautes-Alpes ont tiré leur épingle du jeu durant l'été 2020 +11% de nuitées en pleine crise de la Covid-19

Contre toute attente, le département des Hautes-Alpes a réalisé une saison touristique estivale record en 2020, avec avec 11,59 millions de nuitées et 366 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 27 Août 2020

" Si depuis 2015, les Hautes-Alpes enregistrent une croissance continue, l'été 2020 - celui du COVID19 - est exceptionnel avec une hausse d'activité à deux chiffres, jamais nous n’avions accueilli autant de visiteurs l’été ".



C'est par ces mots que Yvan Chaix, directeur de l'Agence de Développement (ADT) des Hautes-Alpes, dresse le bilan de cet été 2020.



"L'attrait pour la montagne en cette période tourmentée, l'effondrement des déplacements à l'étranger, les efforts des acteurs du tourisme des Hautes-Alpes et une météo au beau fixe expliquent l'embellie.



Pour nombre d’acteurs du tourisme, c’est un soulagement après un printemps terrible, c’est aussi une espérance, celle d’un regain d’intérêt durable pour la montagne ", poursuit-il.



Malgré le recul des étrangers (-26%), les Français ont compensé cette baisse, avec des réservations de séjours de plus en plus tardives, 50% des vacanciers ayant réservé en dernière minute.

Le Tour de France passera à Gap et Orcières-Merlette Au global, l'activité touristique des Hautes-Alpes progresse de +11% par rapport à la saison d’été précédente avec 11,59 millions de nuitées et 366 millions d'euros de chiffre d'affaires.



Les hébergements professionnels (résidences de tourisme, meublés, hôtels, etc.) enregistrent une hausse de +8%, quant aux résidences secondaires, qui représentent 190 000 lits - soit la moitié du parc d'hébergements des Hautes-Alpes, leur fréquentation a fait un bond de +15%.



Le mois d'août a concentré les deux tiers de l'activité, avec des taux d'occupation très élevés du 1er au 22 août (taux moyen de 64,5%) et des pics de fréquentation de plus de 300 000 visiteurs journaliers sur la période, un niveau jamais atteint auparavant.



Si le mois de juillet n’a pas connu un tel intérêt, le long « week-end » du 14 juillet a également été très bon.



A contrario, quelques opérateurs ont souffert des contraintes sanitaires (gestionnaires de cinémas, piscines, centres de vacances, certains campings ou encore de nombreux organisateurs d’événements sportifs ou culturels contraints à l’annulation).



Le Tour de France de passage à Gap et Orcières-Merlette début septembre viendra clore cette saison d’été 2020 historique.

