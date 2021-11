Tourisme : les dépenses internationales devraient augmenter de 94 % en 2022

Les consommateurs sont curieux, ils recherchent de nouvelles destinations, le 'grand air' et des voyages qui profitent aux lieux et aux personnes qu'ils visitent.



L'impact dans certains pays a été dévastateur pour les communautés locales et ce rapport montre que les affaires reprennent sérieusement

Au-delà des chiffres , le rapport se concentre sur les tendances en matière de réservation.Si les premiers à revoyager sont les plus jeunes générations et que les séjours s'étirent dans le temps, les voyageurs ont surtout préféré des lieux secondaires pour leurs vacances.Terminer, les Paris, New-York, Venise ou Londres... Les villes de moindre importance et les lieux moins privilégiés que par le passé ont pris de l'épaisseur.Ce n'est pas tout, le rapport poursuit en montrant que, selon les données de Ctrip, les réservations pour les "grands espaces" prédomineront à court et moyen terme."," a déclaré enthousiaste, Julia Simpson, présidente et directrice générale du WTTC. Un rapport sans doute rédigé avant la 5e vague qui sévit en Europe...