Tourisme : les gouvernements doivent éviter le "chaos des vacances" !

D'ores et déjà les conséquences sont nombreuses.



" Cette situation a bouleversé les plans de milliers de personnes qui espéraient traverser les frontières pour voir leurs amis et leur famille pendant les vacances.



Elle met une fois de plus les agents et les opérateurs en danger financiers, " explique le communiqué.



" Nous demandons instamment aux gouvernements de suivre les conclusions du Conseil du 16 décembre afin de poursuivre les efforts coordonnés

pour répondre à l'évolution de la situation sur la base des meilleures preuves scientifiques disponibles.



Avec des restrictions erratiques sur les voyages, l'Europe perdra une fois de plus une saison touristique importante " conclut l'ECTAA.