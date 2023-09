Trainline dresse le bilan de l’été 2023

De 2019 à 2023, le coût moyen du billet Lyon-Paris a chuté de 47,6%.

Sur la même période, le tarif moyen du billet Milan-Paris a régressé de 10,7%.

produit des effets réels sur les tarifs et le trafic. Par exemple, depuis l'ouverture à la concurrence, lessur la ligne Paris-Lyon ont chuté, affichant une. De même, avec l'entrée de la Renfe sur les trajets Marseille-Barcelone et Lyon-Barcelone,a constaté une. On constate donc une hausse des réservations alliée à une baisse des prix.Depuis l', on a noté une, bien que l'été 2023 ait témoigné d'une stabilisation.Durant l’été 2023, l'introduction de l'opérateur espagnol, disponible via Trainline, sur de nombreuses liaisons régionales du Sud ainsi que sur des itinéraires transfrontaliers tels queet, a été fortement remarquée. Marseille-Barcelone a enregistré unedu nombre de voyageurs et Lyon-Barcelone a vu ses réservations augmenter de 37% par rapport à 2022.