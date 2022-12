Appli mobile TourMaG



Travel Meet : 75 TO étrangers découvrent la région Sud en hiver un premier évènement B2B organisé en hiver

Pour montrer les atouts de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en hiver, le CRT a organisé en partenariat avec l’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur et l’Office Métropolitain de Tourisme et de Congrès de Marseille Travel Meet, une évènement qui a réuni 75 tour-opérateurs du monde entier.

Rédigé par Céline Eymery le Mardi 13 Décembre 2022

Pour encourager les opérateurs étrangers à programmer la région Provence-Provence-Alpes Côte d'Azur hors saison, le comité régional du tourisme a organisé l'accueil de 75 tour-opérateurs du monde entier en hiver.



Travel Meet, tel est le nom de cette opération qui a permis à ces prescripteurs de découvrir Marseille, la Provence et la Côte d’Azur pour terminer leur périple à Nice ce mardi 13 décembre par un workshop qui réunit 70 professionnels de la région.



« Pour la première fois de son histoire, le Comité régional de tourisme Provence Alpes Côte d’Azur organise et finance, avec ses partenaires l’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur et l’Office Métropolitain de Tourisme et de Congrès de Marseille, un événement majeur, de grande ampleur, en hiver, en Provence à Marseille et sur la Côte d’Azur à Nice. Cette décision témoigne de la détermination du CRT à promouvoir un tourisme à l’année, un tourisme positif respectueux des habitants et de l’environnement. » a indiqué François de Canson, Président du CRT et Président d'ADN Tourisme.







WorkShopMed 2023 organisé en novembre 2023 " Cette opération s’appuie sur une offre hivernale qui se structure dans le cadre du Contrat de Destination Provence, copiloté avec Provence Tourisme et 30 offices de tourisme de la destination, ou dans le cadre de la nouvelle stratégie montée avec l'OTM Nice Côte d'Azur baptisée Nice Côte d’Azur en Hiver ." indique un communiqué de presse.



Nice est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO comme Ville de Villégiature d’Hiver reçue l’année dernière. "Cela permettra, par exemple, une meilleure valorisation du Carnaval de Nice en France et à l’international, mais aussi avec une meilleure mise en lumière du shopping ou de la gastronomie nissarde."



Dans le même esprit, le CRT a gagné l’accueil de l’événement WorkShopMed 2023 organisé par Atout France et qui rassemble une centaine de tour opérateurs venus de la méditerranée et du Moyen Orient qui aura lieu à Toulon, là aussi en hiver, en novembre 2023.



« Cette candidature, mûrement réfléchie et travaillée avec les équipes du CRT et celles de l’Office métropolitain de Toulon Provence Méditerranée, témoigne de notre motivation à avancer une fois encore ensemble ! Nous souhaitons montrer l’excellence de notre accueil et valoriser la France et notre destination auprès des marchés du bassin méditerranée, » a déclaré François de Canson, Président du CRT.



C’est dans cet esprit que le CRT a aussi développé des filières comme l’œnotourisme, le cyclotourisme, le tourisme spirituel, la randonnée, le golf, le tourisme d’entreprises, le tourisme culturel autour, par exemple, de l’art moderne...



