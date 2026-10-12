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Travel One Portugal / Madère à la conquête du marché québécois Mission Porte à Porte et participation au SITV 2026 à Montréal


Dans le cadre de sa stratégie de développement sur les marchés francophones, déjà engagée en France, en Belgique et en Suisse, Travel One Portugal / Madère met le cap sur le Québec.


Rédigé par le Lundi 12 Octobre 2026 à 00:05

© Travel One Portugal - Visuel généré par IA
© Travel One Portugal - Visuel généré par IA
CroisiEurope

Du 29 octobre au 2 novembre 2026, Jennifer Thiebaut, responsable commerciale, et Alexandre Richard, directeur des ventes, seront à Montréal pour rencontrer les professionnels du tourisme et développer de nouveaux partenariats autour des destinations Madère et Portugal.

Cette première mission commerciale au Québec s’articulera autour de deux temps forts : une opération « Porte à Porte » auprès des agences de voyages montréalaises et la participation au SITV – Salon International Tourisme Voyages.

Une opération Porte à Porte auprès des agences

© Travel One Portugal
© Travel One Portugal
Pendant leur séjour, Jennifer Thiebaut et Alexandre Richard iront directement à la rencontre des agences de voyages de Montréal afin de présenter l'offre de Travel One et d'échanger avec les professionnels sur leurs attentes et les besoins de leurs clients.
Cette approche de proximité permettra également de mieux appréhender les spécificités du marché québécois et d'établir de nouveaux contacts avec les agences intéressées par Madère et le Portugal.

« Aller à la rencontre des agences directement sur le terrain est essentiel pour comprendre les spécificités de chaque marché. Le Québec représente une nouvelle étape dans notre développement francophone et nous souhaitons avant tout créer du lien avec les professionnels, écouter leurs attentes et leur apporter des solutions concrètes pour leurs clients », explique l'équipe commerciale de Travel One.

Travel One au SITV de Montréal

© Travel One Portugal
© Travel One Portugal
La mission se poursuivra avec la participation au SITV, rendez-vous incontournable du tourisme à Montréal. Le salon sera l'occasion pour Travel One de retrouver ses partenaires existants, mais également de rencontrer de nouveaux acteurs du marché québécois.
Ces échanges permettront de présenter les possibilités de voyages à Madère et au Portugal, tout en renforçant les relations commerciales avec les professionnels intéressés par ces destinations. À travers cette présence à Montréal, Travel One souhaite mettre en avant la diversité de l'offre proposée sur ses deux destinations phares.

Madère séduit par la diversité de ses expériences : nature préservée, randonnée, patrimoine, gastronomie, activités outdoor et moments de détente. Le Portugal continental, de Porto à l’Algarve, offre une remarquable diversité de régions, de paysages et d’expériences. Cette complémentarité permet de répondre à de nombreux projets de voyage, du circuit culturel au séjour balnéaire.

L'objectif est de donner aux agences québécoises une meilleure visibilité sur les possibilités offertes par ces destinations et de positionner Travel One comme un interlocuteur pour la conception et la réalisation de voyages au Portugal et à Madère.

Une nouvelle étape dans le développement francophone

Cette mission québécoise s'inscrit dans une démarche de développement à long terme. Après avoir consolidé sa présence auprès des professionnels en France, en Belgique et en Suisse, Travel One souhaite désormais créer des liens durables avec le réseau de distribution québécois.

La proximité linguistique et culturelle constitue un atout pour engager ces premiers échanges, tout en permettant à Travel One de mieux comprendre les particularités et les attentes propres au marché canadien francophone.

« Notre objectif n'est pas simplement de venir sur un marché pour quelques jours. Nous souhaitons construire progressivement une relation avec les professionnels québécois et inscrire Madère et le Portugal dans une véritable dynamique commerciale sur ce marché », souligne Alexandre Richard.

Au fil de son développement sur les marchés francophones, Travel One s'inscrit désormais comme un DMC de référence pour le Portugal et Madère auprès des professionnels francophones, en s'appuyant sur ses équipes locales, sa connaissance des destinations et sa capacité à concevoir des programmes adaptés aux attentes de chaque marché.

Cette reconnaissance s'est notamment illustrée lors de la présence de Travel One à l'IFTM de Paris, où la rencontre avec de nombreux professionnels du tourisme a confirmé l'intérêt et la confiance accordée à Travel One par les acteurs du marché francophone. Cette participation a également permis de renforcer les relations avec ses partenaires historiques et d'établir de nouveaux contacts commerciaux.

Avec cette mission à Montréal, les équipes francophones de Travel One souhaitent ainsi poser les premières bases de leur développement au Québec, en privilégiant les rencontres directes, le dialogue avec les agences et la création de nouvelles collaborations.

Du 29 octobre au 2 novembre 2026, entre visites d'agences et participation au SITV, Travel One part donc à la rencontre des professionnels québécois avec une ambition claire : faire découvrir Madère et le Portugal et développer de nouvelles opportunités commerciales sur ce marché.

Travel One Portugal / Madère à la conquête du marché québécois Mission Porte à Porte et participation au SITV 2026 à Montréal

Alexandre Richard
Directeur des Ventes
Bureaux à Lisbonne / Madère / Algarve


Email : alexandre.richard@travelone.pt
Téléphone : +351 291 707 280 (appel pour le réseau fixe national)

Site web : www.travelone.pt

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Tags : Travel One Portugal
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