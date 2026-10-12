Travel One Portugal / Madère à la conquête du marché québécois Mission Porte à Porte et participation au SITV 2026 à Montréal

Cette mission québécoise s'inscrit dans une démarche de développement à long terme. Après avoir consolidé sa présence auprès des professionnels en France, en Belgique et en Suisse, Travel One souhaite désormais créer des liens durables avec le réseau de distribution québécois.



La proximité linguistique et culturelle constitue un atout pour engager ces premiers échanges, tout en permettant à Travel One de mieux comprendre les particularités et les attentes propres au marché canadien francophone.



« Notre objectif n'est pas simplement de venir sur un marché pour quelques jours. Nous souhaitons construire progressivement une relation avec les professionnels québécois et inscrire Madère et le Portugal dans une véritable dynamique commerciale sur ce marché », souligne Alexandre Richard.



Au fil de son développement sur les marchés francophones, Travel One s'inscrit désormais comme un DMC de référence pour le Portugal et Madère auprès des professionnels francophones, en s'appuyant sur ses équipes locales, sa connaissance des destinations et sa capacité à concevoir des programmes adaptés aux attentes de chaque marché.



Cette reconnaissance s'est notamment illustrée lors de la présence de Travel One à l'IFTM de Paris, où la rencontre avec de nombreux professionnels du tourisme a confirmé l'intérêt et la confiance accordée à Travel One par les acteurs du marché francophone. Cette participation a également permis de renforcer les relations avec ses partenaires historiques et d'établir de nouveaux contacts commerciaux.



Avec cette mission à Montréal, les équipes francophones de Travel One souhaitent ainsi poser les premières bases de leur développement au Québec, en privilégiant les rencontres directes, le dialogue avec les agences et la création de nouvelles collaborations.



Du 29 octobre au 2 novembre 2026, entre visites d'agences et participation au SITV, Travel One part donc à la rencontre des professionnels québécois avec une ambition claire : faire découvrir Madère et le Portugal et développer de nouvelles opportunités commerciales sur ce marché.