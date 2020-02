TripAdvisor : quelles seront les destinations tendances et émergentes en 2020 ?

les destinations tendances et émergentes

Si les mégalopoles attirent toujours plus d'habitants, elles commencent à lasser les touristes du monde entier. Alors que tous les signaux montrent une montée des villes de province ou centres urbains à taille humaine, TripAdvisor en remet une couche.Le site d'avis de voyageurs vient de dévoiler ses Travellers’ Choice Awards 2020 et cette année deux nouvelles catégories font leur apparition. Ainsi, pour la première fois TripAdvisor a couronné "" qui seront à suivre en 2020.Se basant sur les avis laissés par les voyageurs, le classement récompense les meilleures progressions que ce soit quantitativement ou qualitativement, mais aussi les destinations que les voyageurs avertis recherchent et enregistrent de plus en plus sur Tripadvisor.La ville portuaire indienne démontre que la mode des mégalopoles s'estompe chez les connaisseurs, préférant des villes plus authentiques et à taille humaine.Cochin rassemble de nombreux cafés sympas, de centres d'art et de sites historiques étonnants, dont de belles églises et forts construits par les Portugais.