Trivago, Népal, Air New Zeland : retrouvez l'essentiel de l'actu à l'international ! [ABO]

Après l'Espagne,Son directeur, José María Hoyos, vise, estimant ainsi atteindre un plafond.Avec Europamundo, Soltour et Coming2 comme partenaires clés, ainsi que TUI et d’autres, elle cherche à reproduire son modèle au Portugal.Travelance Portugal démarre avec Soltour Portugal et Newtour, incluant Soltrópico et Egotravel.Son programme de fidélité, disponible dès janvier, fonctionne sur trois niveaux (Bronze, Argent, Or) et récompense les agences avec des bons d’achat.Un article à lire sur hosteltur.com