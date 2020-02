Tunisie : Mohamed Ali Toumi, nouveau ministre du tourisme

De son côté, Mohamed Ali Toumi, remplace René Trabelsi au ministère du Tourisme et de l’Artisanat. Issu du parti Al Badil Ettounsi, il en est le porte-parole.



Né à Sfax le 19 février 1974 et originaire de l’île de Kerkennah, Mohamed Ali Toumi a sa propre agence de voyages, Kyranis Travel, qu’il a créé en 2005.



Dôté d'une maîtrise des études comptables de l’ISCAE, il avait assumé auparavant les postes de directeur commercial et de dirigeant dans diverses agences.



Il est aussi le premier président élu de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme, où il a participé à la mise en œuvre de nombreux projets dans différents secteurs tant au niveau de la coopération, de la sécuritaire et de la formation.