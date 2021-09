Tunisie : les enfants de moins de 12 ans exemptés de test PCR

La Tunisie a modifié les modalités d'entrée pour accéder à son territoire. Principal changement : les enfants de moins de 12 ans ne sont plus tenus de présenter un test PCR négatif de moins de 72h avant le départ.Pour rappel, tous les passagers vaccinés ou non doivent présenter un test RT-PCR négatif portant un QR-code, dont la date de réalisation ne dépasse pas les 72 heures à l’enregistrement à l’aéroport de départ. Désormais les moins de 12 ans en sont exemptés.Par ailleurs ils doivent remplir le formulaire d’informations en ligne et imprimer les deux documents générés par l’application (la fiche sanitaire et la fiche d’engagement), à présenter aux compagnies de transport ainsi qu’aux services sanitaires au point de contrôle thermique à l’arrivée aux frontières.