Tunisie : les voyageurs français n'ont plus besoin d'un test PCR

Classée parmi la liste des pays en vert depuis le 1er juillet, la France fait partie des pays qui ne ne sont pas soumis à des mesures préventives spéciales pour entrer sur le territoire tunisien.Ainsi le test PCR n'est plus obligatoire pour les voyageurs français.La Tunisie a ouvert ses frontières le 27 juin et imposait un test PCR 72h avant le départ pour les voyageurs français notamment. Cette mesure est désormais levée, et les tour-opérateurs communiquent à nouveau sur les voyages en Tunisie, c'est le cas de Mondial Tourisme, ou encore Voyamar. Thalasso n°1 a de son côté annoncé une réouverture de ses clubs pas avant septembre 2020.