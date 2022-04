Twin Jet ajoute de nouvelles rotations sur l'axe Toulouse-Marseille

Afin de répondre à la demande des entreprises, Twin Jet ajoute de nouvelles rotations, à celles déjà existantes, entre Toulouse et Marseille.



La compagnie aérienne régionale proposera dès le lundi 16 mai 2022, 21 vols directs aller-retour par semaine (du lundi au vendredi et le dimanche), au lieu de 14 actuellement, permettant de relier les 2 villes en à peine 1 heure.



Au total, jusqu’à 10 vols quotidiens seront proposés cet été entre les deux villes.



" Redonner ses lettres de noblesse au transport régional est notre vocation et la route Toulouse-Marseille en est un bon exemple : c’est ce type de service avec une faible empreinte carbone, adapté aux entreprises et aux particuliers, dont nos régions ont besoin ", a déclaré Guillaume Collinot, directeur général de la compagnie.