UNPLV : protocole sanitaire certifié à disposition des propriétaires et des touristes

Si le contexte épidémique doit modifier les modalités d’accueil des vacanciers, il impactera également la façon dont les Français envisageront leurs vacances.



Les recommandations gouvernementales plaident à ce jour pour des vacances en France, de proximité et dans le respect des règles de distanciation sociale qui seront maintenues dans l’espace public et pour encore longtemps.



La location de vacances, première offre d’hébergements touristiques en France, répond à ces préoccupations, car elle offre de l’espace et un cadre convivial tout étant privative ».



Il ajoute « les maisons avec jardin ou piscine seront sans doute très demandées dans les mois prochains. Et la France a la chance de proposer une offre très riche de maisons et villas à louer dans toutes nos régions ».