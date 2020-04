UOC : Cunard prolonge la suspension des départs de ses croisières

Compte tenu de l'évolution de la crise liée à l'épidémie de coronavirus, la compagnie CUNARD annule les croisières à bord de Queen Mary 2, Queen Victoria jusqu’au 31 juillet 2020 et celles de Queen Elizabeth jusqu’au 8 septembre inclus.



Un Océan de Croisières (UOC) propose ainsi par dossier, en lieu et place du remboursement prévu par l’article 211-14 du code du tourisme, un avoir correspondant à l’intégralité des paiements effectués au titre des services de voyage réservés. A noter toutefois que pour les prestations annexes à la croisière, les modalités de report ou de remboursement des compagnies aériennes et des hôtels, notamment, peuvent être différentes et seront donc étudiées au cas par cas.



Concernant les croisières individuelles soldées en totalité, cet avoir est valable selon les conditions suivantes :

La compagnie offre un Future Cruise Crédit (FCC) d’une valeur de 125 % du montant de la croisière annulée qui se décompose ainsi :

• 100% des sommes versées rebasculées sur la nouvelle réservation

• 25% appliqués en réduction exceptionnelle (le montant est calculé sur le prix de la cabine uniquement)



"Cela signifie que les paiements effectués sont conservés en totalité par la compagnie, qu’ils seront transférés automatiquement sur un prochain dossier croisière et majorés du montant de cette réduction exceptionnelle. Ce FCC est utilisable pour toute réservation effectuée avant le 31 décembre 2021" précise UOC.