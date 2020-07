Uber Rent : le service location auto d'Uber débarque en France

Uber n'en finit plus d'être l'entreprise de la mobilité par excellence.



En partenariat avec CarTrawler, la plateforme américaine propose aux Français détenteurs de l'application Uber de pouvoir louer une voiture.



Aux côtés des onglets VTC, Eats et deux-roues, Uber propose l'onglet location "Uber Rent", en référençant l’ensemble des véhicules disponibles dans les différentes agences de location autour de vous et en vous permettant de comparer les prix en " un clin d’oeil. "



Uber Rent est disponible dès ce mardi 28 juillet 2020 en France, le 2e pays dans le monde à bénéficier de l'offre, pour une partie des utilisateurs d'Uber et sera progressivement déployé pour tous dans les prochaines semaines.