Ubigi : Solutions de Connectivité Mobile eSIM Internationale pour les Voyageurs et les Entreprises du Voyage.

Améliorer l'expérience voyageurs et développer de nouvelles sources de revenus pour les acteurs de l’industrie du voyage grâce à la connectivité mobile eSIM dans plus de 200 destinations mondiales.



Rédigé par Nathalie LAMRI le Lundi 23 Octobre 2023

La connectivité Internet mobile est devenue un aspect essentiel des voyages modernes, au même titre que la réservation d'un billet d'avion, d'un hôtel, d'une maison de vacances, d'une assurance voyage ou d'une voiture de location. Rester en contact permanent avec ses amis, sa communauté, sa famille et son entreprise est une attente fondamentale des voyageurs, ce qui en fait un élément essentiel de l'écosystème de l’industrie du voyage et du parcours des voyageurs dans son ensemble.



Pourtant, la connectivité Internet mobile a longtemps été sous-estimée dans le parcours du voyageur qui est souvent contraint de couper l’accès Data en roaming de son téléphone et de dépendre de réseaux Wi-Fi parfois difficiles à trouver et souvent douteux, ou bien d’acheter une nouvelle carte SIM locale à destination. Aujourd'hui, Ubigi s'apprête à changer la donne en révolutionnant la manière dont les voyageurs restent connectés tout au long de leur périple.



Connectivité sans frontières



Le futur de la mobilité en voyage



Alors que les voyages internationaux se remettent de l'impact de la pandémie mondiale, de nouvelles opportunités se dessinent dans le marché de la mobilité en voyage. Au-delà de l'expansion des services d'itinérance, les réseaux 5G et la technologie eSIM sont parmi les solutions qui façonnent l'avenir de la mobilité en voyage.



Une question se pose : Quelles sont les opportunités qui dessinent l'avenir de la mobilité en voyage au cours des cinq prochaines années ?



Croissance de la demande de données en Itinérance



Selon les prévisions d'Ericsson publiées en 2021, l'utilisation de données mobiles devrait presque quadrupler dans le monde d'ici 2026, atteignant une moyenne d'environ 35 Go par mois par smartphone.



Les principaux moteurs de cette croissance devraient être la reprise économique postpandémique, le développement de la 5G et la demande accrue des voyageurs de connectivité « anywhere, anytime ».



Ces facteurs de croissance posent le défi le plus important pour les services futurs de mobilité en voyage : ils doivent être "digital first". Cette focalisation sur le "digital first" offre aux fournisseurs de services de connectivité et de forfaits de donnés mobiles, mais également aux EDVs (Entreprises du Voyage), une large gamme de services possibles.



Deux technologies vont stimuler cette croissance : l’eSIM et la 5G.



● L’augmentation rapide du nombre des

● Selon le récent rapport de la société Ericsson, la 5G devrait représenter 35% du trafic mondial de données mobiles d’ici la fin de l’année 2024.

Le rôle disruptif de l’eSIM sur le marché de la mobilité en voyage



Alors que les cartes SIM traditionnelles sont amovibles, une eSIM est soudée directement dans les appareils mobiles. Si le propriétaire de l'appareil souhaite changer de profil cellulaire, cela peut être fait à distance, « over the air ». Un utilisateur peut donc avoir recours à plusieurs fournisseurs de données d’itinérance pour un même appareil mobile, et donc avoir plusieurs profils eSIM (jusqu’à 8 selon le modèle du terminal). Cela permet à l’utilisateur de gérer ses propres services d'itinérance via des portails de gestion de forfaits de données eSIM locaux, régionaux et internationaux comme proposé par Ubigi.



Les eSIMs détiennent un potentiel indéniable pour bouleverser les modèles d'itinérance en place. Il est clair que les eSIMs peuvent être mises à profit dans le contexte de la mobilité en voyage, permettant le chargement temporaire d'un forfait de données local sur une eSIM, évitant ainsi des frais d'itinérance exorbitants.



Selon le dernier rapport d’étude sur les évolutions du marché de l’eSIM de Juniper Research, Apple et Google sont bien partis pour permettre la démocratisation de l’eSIM d’ici quelques années. En effet, grâce à eux, le nombre d’appareils compatibles pourrait passer de 1,2 milliard en 2021 à 3,4 milliards en 2025.



Toujours selon Jupiter Research, la valeur du marché mondial des eSIM passera de 4,7 milliards de dollars en 2023 à 16,3 milliards de dollars en 2027. Avec un taux de croissance impressionnant de 249 %.



Bien que la pénétration de l’eSIM soit la plus prévalente dans le marché des smartphones grand public, il faut aussi reconnaître la valeur d'autres appareils grand public tels que les dispositifs Mi-Fi et les ordinateurs portables, qui, lorsqu'ils sont compatibles eSIM, représentent également une opportunité significative dans la mobilité en voyage.



Les avantages clés de l'eSIM pour les voyageurs sont les suivants :



● Facilité de Gestion des Forfaits : Les voyageurs peuvent facilement ajouter, changer ou supprimer des forfaits de données locaux directement depuis leur appareil, sans avoir besoin de carte SIM physique.

● Économie de Temps et d'Efforts : Il n'est plus nécessaire de se rendre dans un magasin pour acheter une carte SIM locale ou de jongler avec plusieurs cartes SIM. L'activation se fait en quelques clics, 100% en digital à n’importe quel moment.

● Réduction des Coûts d'Itinérance : Les voyageurs peuvent charger temporairement un forfait de donnée sur leur eSIM, évitant ainsi les frais d'itinérance exorbitants.

● Sécurité et Fiabilité : L'eSIM est intégrée de manière sécurisée dans l'appareil, ce qui réduit le risque de perte ou de vol de la carte SIM physique. De plus, les voyageurs n’ont plus besoin de se connecter à des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés et peu fiables en termes de performance.

● Aucune Contrainte Matérielle : Il n'est pas nécessaire de retirer une carte SIM physique, ce qui préserve l'étanchéité de l'appareil et évite les risques de dommages.

● Souplesse dans les Changements de Forfaits de données : Les voyageurs peuvent rapidement basculer entre différents plans de données, par exemple passer d'un forfait local à un forfait international.

● Conformité avec les Réglementations Locales : Certains pays ont des réglementations strictes concernant l'achat de cartes SIM locales (Ex : Chine, Inde, Russie…). Une eSIM internationale permet une inscription unique, quel que soit le pays visité.

● Réduction de l'Impact Environnemental : L'eSIM élimine le besoin de produire des cartes SIM physiques et de gérer leurs différents transports de l’usine jusqu’au consommateur, contribuant ainsi à une empreinte environnementale réduite.



En somme, l'eSIM offre aux voyageurs une solution flexible, fiable et pratique pour gérer leurs besoins en connectivité pendant leurs déplacements en local ou à l’international.



L'impact de la 5G sur la mobilité en voyage



La 5G est sur le point de révolutionner l'industrie de la mobilité en voyage. L'adoption rapide de cette technologie devrait jouer un rôle essentiel dans la croissance future de l’itinérance. Bien que le déploiement de la 5G soit encore en cours à l'échelle mondiale, il est manifeste que cette avancée ouvre un large éventail de perspectives pour les services de mobilité en voyage. Les avantages clés de la 5G englobent des vitesses de téléchargement plus élevées, des capacités de connexion simultanée améliorées et une latence réduite, en faisant une option particulièrement attrayante pour les voyageurs internationaux. Il est néanmoins important de noter que la 5G ne va pas totalement remplacer la 4G, mais cohabitera avec elle. Par conséquent, les fournisseurs de services de mobilité en voyage devront être préparés à répondre à la demande de services 5G tout en continuant à proposer des services 4G fiables et de haute qualité.



Connectez vos clients à travers le monde avec Ubigi Imaginez un voyage sans les tracas liés à la recherche de réseaux locaux ou à la gestion de cartes SIM étrangères. Ubigi Partner Solutions offre une expérience de connectivité sans égal, permettant à vos clients de rester connectés avec leurs proches, de mener leurs affaires et d'immortaliser leurs précieux souvenirs, où qu'ils soient dans le monde.



Connectivité Globale de Premier Ordre :



En choisissant de collaborer avec Ubigi, vous accédez à un catalogue de forfaits de données qui s'étend sur plus de 200 destinations à travers le monde. Cela garantit à vos clients et passagers une connectivité mondiale inégalée.



Amélioration de l’Expérience Voyageur :



Offrez à vos clients une expérience de connectivité sans faille ni interruption, leur donnant la liberté de rester connectés n'importe où, n'importe quand. Grâce à l’application mobile Ubigi, les utilisateurs peuvent acheter des forfaits de données et recharger « on-the-go ».



Itinérance Globale Sans Effort :



Facilitez l’itinérance de vos clients à des tarifs locaux compétitifs, éliminant ainsi la corvée de changer de carte SIM ou de rechercher des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés et peu fiables..



Intégration Simple et 100% digitale :



Les solutions d'Ubigi sont faciles à intégrer, minimisant ainsi les complexités de mise en œuvre. Grâce à notre portefeuille d'APIs et à la plateforme centralisée de gestion des eSIM d'Ubigi, vous serez opérationnel en un rien de temps.



Personnalisation de Marque et Support Dédié :



Chaque entreprise a sa propre identité. Ubigi Partner Solutions offre la flexibilité de s'intégrer en marque blanche, permettant ainsi aux entreprises de conserver leur identité tout en offrant une expérience connectée unique à leurs clients. De plus, notre équipe de support est engagée à aider les entreprises à chaque étape du partenariat - de l'intégration initiale à la gestion continue.

Ces avantages combinés font d'Ubigi le choix idéal pour les entreprises du voyage cherchant à offrir une connectivité mobile de qualité supérieure à leurs clients.



Venez nous rendre visite sur le salon WTM London ! WTM London qui se tiendra du 6 au 8 novembre 2023 à ExCel Londres. C'est une occasion unique de découvrir les opportunités exceptionnelles offertes par nos Solutions BtoBtoC, spécialement conçues pour les professionnels de l'industrie du voyage.



stand N11-212, et nous serions ravis de vous accueillir pour discuter de la manière dont nos solutions innovantes peuvent révolutionner votre entreprise dans l'industrie du voyage. Que vous soyez un distributeur eSIM, une compagnie aérienne, un tour-opérateur, une agence de voyage en ligne, ou tout autre acteur du secteur, nos solutions sont conçues pour répondre à vos besoins spécifiques.

L’équipe Ubigi a le plaisir de vous faire bénéficier d’une entrée GRATUITE :



► Lien direct vers votre billet



Code d'invitation : TRA-750331

Conclusion



En unissant nos forces, les entreprises de l'industrie du voyage peuvent redéfinir l'expérience de leurs clients et ouvrir de nouvelles voies de revenus. Embarquez dès aujourd'hui dans ce voyage qui transforme la connectivité pour votre précieuse clientèle. L'avenir est là, et il est connecté.



► Pour plus d’information,

À Propos d'Ubigi



Fondé en 2017, Ubigi se distingue en tant que précurseur dans le domaine de la Travel Tech. Ubigi fournit une connectivité cellulaire 4G/5G de haute qualité à l'échelle mondiale, couvrant plus de 200 destinations à travers le globe. Ubigi offre une variété étendue de forfaits de données flexibles et économiques, adaptés aux smartphones, tablettes, ordinateurs portables et véhicules connectés.



Pionnier sur le marché de l'eSIM, les partenariats stratégiques d'Ubigi avec des géants de la technologie comme Apple, de nombreux constructeurs d’appareils mobiles Android et Microsoft permettent la prise en charge de l'eSIM sur les appareils compatibles iOS, Android et Windows 10.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour obtenir une étude sur-mesure de vos besoins ! COMMERCIAL

Kevin SCHWAB

Ubigi Senior Sales Manager - BtoB Solutions

kevin.schwab@ubigi.com

Tél : +33 (0)1 74 95 74 73





PARTENARIATS

Nathalie LAMRI

Ubigi Senior Manager - BtoB Marketing & Strategic Partnerships

nathalie.lamri@ubigi.com

Mob : +33 (0)6 59 56 05 62







