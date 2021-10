Ukraine : Wizz Air va connecter Paris Beauvais, Nice et Bruxelles Charleroi

La compagnie aérienne ajoute également de nouvelles routes au départ d'Odessa vers Londres Luton, Pardubice, Athènes, et de Kharkiv vers Thessalonique et Pardubice. En outre, la fréquence de 25 routes déjà exploitées au départ de l'Ukraine sera augmentée.



Wizz Air a commencé ses opérations en Ukraine en 2008 et depuis, la compagnie aérienne a transporté plus de 11 millions de passagers depuis et vers l'Ukraine indique un communiqué de presse. " Wizz Air a l'ambition d'atteindre une croissance de 120% en Ukraine pour la saison d'été 2022".



Robert Carey, Président du Groupe Wizz Air a déclaré : " Cette expansion majeure de Wizz Air en Ukraine est une excellente nouvelle pour les voyageurs ukrainiens ainsi que pour ceux qui souhaitent visiter le pays. Grâce au nouvel accord Open Skies de l'UE, nous allons plus que doubler notre capacité vers l'Ukraine, avec l'ajout de 5 nouveaux avions à notre base de Kiev et de 2 nouveaux avions à Lviv.



Ces avions supplémentaires nous permettront de lancer 26 nouvelles liaisons au départ de Kiev, Lviv, Odessa et Kharkiv et d'augmenter les fréquences sur 25 liaisons existantes au départ de l'Ukraine. "