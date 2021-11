Ulysse se charge de la distribution de l'offre PVT d'Air Canada

Le contenu exclusif qu’Air Canada met à disposition dans le cadre de ce partenariat prend toute sa valeur ajoutée grâce à la technologie qu’Ulysse déploie sur le marché français depuis 2018, ainsi qu’à son service clientèle hors-pair.



Nous sommes très heureux de nous associer à cette entreprise promise à un très bel avenir,

Une offre exclusivement distribuée par Ulysse.Outre des tarifs avantageux, le service prévoit d'inclure 2 bagages en soute sans surcoût, mais surtout de modifier ou annuler les trajets sans escale entre Paris-Montréal et Paris Toronto." a déclaré Jean-François Raudin, Directeur Général France d’Air Canada.Un pas de plus pour Ulysse qui rêve de devenir une boîte mondiale et non de rester une entreprise française.