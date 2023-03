Un SAV surtaxé entre pros, est-ce bien légal ? 🔑

Chez Air France et Transavia, vous avez des numéros surtaxés pour les joindre. Une loi interdit pourtant cette pratique entre un vendeur et un client. Tout client a normalement accès à un numéro gratuit.



C'est illégal et à chaque appel, je perds 10 euros,

Dans le tourisme, il y a les apparences et la réalité de relations bien plus complexes qu'il n'y paraît.Lors des grandes réunions du secteur, les sourires sont sur tous les visages, on se donne des grandes tapes amicales dans le dos, on se congratule et tout le monde semble ami pour la vie.Mais une fois sur le tarmac, l'ambiance est tout autre, à commencer par la relation entre les agences de voyages et les compagnies aériennes..." râle un groupiste préférant garder l'anonymat.Pour joindre Transavia, vous devez compter 35 centimes par minute, de même que pour Air France et seulement 15 centimes pour Volotea.Dans ce papier, nous ne jugerons pas la moralité des transporteurs facturant les appels des clients que sont les agents de voyages, mais la légalité de cette pratique.Et c'est à Chloé Rezlan, avocate associée du cabinet Adeona Avocats, que nous avons demandé de nous éclairer sur cette question.