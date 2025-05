Un printemps dynamique : les temps forts de SOLEA en mai et juin

SOLEA lance son opération phare LES EXPERTS SOLEA, avec cette année, l’organisation de 5 éditions à Bali, à la Martinique, en République Dominicaine, à l’île Maurice, à la Martinique et à la Réunion, en mai et juin 2025 grâce à ses fidèles partenaires.



Ce grand rendez-vous annuel a pour but de récompenser les meilleurs vendeurs à travers des voyages de formation ludique afin de mettre en avant chaque destination et l’expertise de Solea et de ses partenaires.

70 agents de voyages participeront à ces 5 éditions.



→ LES EXPERTS SOLEA BALI

Du 12 au 19 mai avec Turkish Airlines



→ LES EXPERTS SOLEA MARTINIQUE

Du 23 au 27 mai avec Corsair, le Comité Martiniquais du Tourisme



→ LES EXPERTS SOLEA REPUBLIQUE DOMINICAINE

Du 31 mai au 5 juin avec Air Caraïbes



→ LES EXPERTS SOLEA ILE MAURICE

Du 2 au 8 juin avec SunLife, Corsair, Xplorassur, Amadeus et la MTPA



→ LES EXPERTS SOLEA ILE DE LA REUNION

Du 12 au 18 juin avec Air Austral