VVF et Fram en partenariat, mais pour quelles ambitions ?

Avant de revenir sur ce rapprochement singulier, du côté de VVF, c'était l'heure du bilan.



Après une baisse d'activité globale de 30% en 2020 par rapport à 2019, l'exercice 2021 s'annonce similaire, mais la perte pourrait être résorbée si les conditions sanitaires le permettent.



" Nous avons un taux de réservation extrêmement important, au global de 65%, mais il dépasse les 75% du 15 juillet au 15 août. Quelques sites sont complets, plus d'un tiers sur la centaine que gère VVF affichera un taux d'occupation de plus de 90%.



Les réservations sont 10% plus hautes qu'en 2019, ce sera l'année de tous les records, " affirme plutôt satisfait le DG.



Record tout simplement parce que VVF n'a pas l'habitude d'afficher des remplissages supérieurs à 65 ou 70%, mais le besoin de partir des Français est très fort cette saison.



La région la plus demandée est la Bretagne, pour trouver un logement, il faut même s'éloigner de 50km du littoral pour trouver des logements libres.



La montagne (+8%) n'est pas en reste, tout comme la campagne, le besoin d'espace et de nature est bien réel.



" Très clairement, nous sommes là sur une population qui évite le surtourisme. Nous voyons émerger un marché nouveau avec des personnes qui plébiscitent les activités de pleine nature en dehors des zones très fréquentées, " analyse Stéphane Le Bihan.



Ce n'est pas la seule nouveauté, car d'habitude si les clients privilégient le sud, cette année la Bretagne a été assaillie dès le début de l'ouverture des réservations, puis le sud et le centre de la France.



A l'été 2020, moins de 20% des grands-parents avaient osé quitter leur domicile, ils sont maintenant 45% à partir avec leurs petits-enfants.



" Ce changement réside dans la vaccination, ce qui explique cette sur-demande que nous constatons. Dans le même temps, nous observons que 90% des vacanciers se déplacent en voiture, alors que d'habitude, cela tourne autour de 60%, " dévoile le directeur général de VVF.



Dans l'ensemble le marché se dessine comme dynamique et volatil, avec énormément de réservations de dernière minute.



Toutefois, les Français démontrent une volonté et un besoin de se projeter.



" L'automne s'annonce d'ores et déjà intéressant, avec un démarrage précoce, un chiffre supérieur à 13% par rapport à 2019, " poursuit Martine Pinville, la présidente de VVF.