Vacancéole : "Il faut maintenir la relation-client, si les conditions économiques sont acceptables"

TourMaG.com - Rejoignez-vous le coup de gueule du patron du Club Med ?



Eric Journiat : Bien sûr que je le rejoins.



Ce qui pose problème, dans les mesures prises, même si je comprends le contexte sanitaire et la difficulté à laquelle fait face le gouvernement, c'est l'injustice.



Nous voyons en même temps qu'une fermeture des remontées mécaniques, des lieux saturés de monde comme les transports en commun ou des centres commerciaux.



Nous parlons là de vacances en plein air et c'est incompréhensible pour les professionnels de la montagne. Le paradoxe étant que nous ne sommes pas sous le coup d'une fermeture, nous pouvons ouvrir, mais dans ces conditions, ce n'est pas optimal.



Les résidences de vacances sont les grandes oubliées de la crise, car nous subissons la fermeture des remontées. C'est déjà la 3e phase que nous vivons ainsi et cela devient extrêmement compliqué.



Nous devons être fixés et savoir, comment le gouvernement envisage de venir en soutien de la profession.



TourMaG.com - Malgré tout, cela n'empêche pas Vacancéole de se développer. Quelles sont vos ambitions ?



Eric Journiat : Nous avons fait le choix dès le début de la crise sanitaire de continuer à nous développer, tout en s'en donnant les moyens.



Nous nous développons aussi bien sur notre cœur d'activité que dans d'autres domaines.



Il y aura dans tous les cas une fin à cette crise et nous devons être prêts, en maintenant le programme que nous nous étions fixés. Il y a des sujets d'extension qui se sont finalisés, dans le courant de l'année 2020 et d'autres qui le seront prochainement.



Cela va de la reprise d'établissements, en relation avec les propriétaires et les copropriétaires, mais aussi la création de nouvelles structures.



Nous voulons aussi nous diversifier, en essayant de transformer les lits froids dans les stations en lits chauds, c'est l'un de nos objectifs de l'année.



Puis nous devons lancer une filiale, Silveréole, sur la gestion de résidences séniors, un projet qui est actuellement reporté, en raison du contexte.



TourMaG.com - En 2021 que représente Vacancéole ?



Eric Journiat : Notre parc représente 80 résidences vacances, avec une perspective de volume d'activité autour de 56 millions d'euros, mais ça ne sera pas le cas.



Puis nous tablions sur une activité de 60 millions en 2022 et à s'approcher des 80 millions dans 3 ou 4 ans. Dans le même temps, nous souhaitons étendre notre parc à 100 résidences en 2024 et c'est bien parti.



L'objectif est de rééquilibrer notre activité entre l'hiver et l'été, pour des raisons de gestion de la trésorerie. Nous avons pas mal de projets sur la montagne et quelques-uns à la campagne ou à la mer.



Nous souhaitons accélérer sur la montagne et des produits qui se gèrent à l'année.