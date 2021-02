Vacances de février en France : "à date il n'y a pas de restrictions" précise Jean-Baptiste Lemoyne

" Nous allons avoir les moyens de construire ce plan de relance de la montagne pour revenir dans la compétition et armer nos professionnels " a lancé Jean-Baptiste Lemoyne. Ce dernier demande de "garder espoir, car on ne mégote pas sur les moyens. 700 M€ ont déjà été notifiés à Bruxelles."



Concernant les résidences de vacances et les villages vacances, " les dispositifs ont été adaptés " assure le secrétaire d'Etat, ils concernent notamment la prise en charge des coûts fixes à hauteur de 70% des charges plafonnés à 3 M€.



"Pour les plus gros opérateurs nous travaillons sur une aide sur-mesure pour franchir le cap". complète le représentant du gouvernement qui ajoute que plusieurs outils Ad hoc ont été mis en place pour la montagne notamment les remontées mécaniques ou les syndicats des écoles de ski.



"Ce qui est innovant aussi, ce sont les aides territorialisées " ajoute Jean-Baptiste Lemoyne faisant allusion aux commerces aussi situés dans les vallées et pas uniquement dans les stations.



4 milliards € d'aides ont été décaissés "et nous allons monter à 5, 6 voire 7 milliards les compteurs continuent de tourner".