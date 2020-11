Vacances de fin d'année : 44 % des Français envisagent de réserver à la dernière minute si déconfinés

22 % des répondants estiment que deuxième confinement a totalement changé leur perception des vacances et 54 %, un peu.



Le premier changement concerne les opérateurs touristiques : ils sont 86 % à estimer que ces derniers devront faciliter les annulations/reports des réservations et 72 % qu'ils devront rassurer de plus en plus sur le respect des conditions sanitaires.



En second lieu, les Français se sont rendu compte de l'importance de soutenir la consommation locale en vacances : 72 % se déclarent prêts à aider les petits commerces en privilégient leurs achats chez eux et 68 % à préférer les destinations françaises pour contribuer à l'économie nationale. Ils sont d'ailleurs 63 % à réaliser l'importance du tourisme pour l'économie tout en souhaitant favoriser le tourisme durable et responsable à 59 %.



Malgré tout, 62 % estiment qu'il est de plus en plus difficile de prévoir ses vacances. Vacances qui deviennent de plus en plus incontournables puisque 57 % ont pris conscience de leur importance pour s'aérer, se divertir et se changer les idées. Les Français sont d'ailleurs 53 % à avoir envie de vacances plus « natures » et « authentiques » contre 20 % de vacances plus sportives.



Enfin, 41 % ne réservent plus qu'à la dernière minute.