Vacances en Indonésie - FAQ pour Agents de Voyages

: c’est le moyen de transport le plus utilisé sur l’ensemble du territoire indonésien, mis à part en Papouasie et aux Moluques. Il dessert l’intérieur des provinces, mais il y a aussi des trajets interurbains. Les bus économiques manquent de confort, contrairement aux Super Eksekutif et Eksekutif, qui ont l’avantage d’être climatisés. Il est important de noter que les bus ne partent qu’une fois pleins.: malheureusement, le réseau ferroviaire n’est pas bien étendu. Il couvre principalement Java et Sumatra. Mais il offre des services de qualité, tout en étant abordable. Les classes Executive et Business garantissent la climatisation à bord.: il s’agit d’une option de déplacement à envisager vu la superficie de l’archipel, et d’ailleurs, quelques fois, c’est la seule alternative pour passer d’un endroit à un autre. De nombreuses compagnies intérieures existent. Les plus prisées sont Angkot et sa filiale low-cost Citilink.: il est possible de louer certaines embarcations ou d’emprunter les ferries et les speed-boats avec d’autres passagers. Il faut, cependant, savoir que la fréquence des trajets varie selon les endroits.: pour le premier, il faut exiger la mise en marche du compteur. Pour les secondes, l’application Grab est l’une des plus populaires sur place.: ces moyens de transport traditionnels sont envisageables pour les petits trajets et il est conseillé de se mettre d’accord sur le prix de la course en amont.ce sont fourgonnettes qui peuvent accueillir une dizaine de passagers. Le tarif est raisonnable, mais il est nécessaire de le négocier avant de monter à bord.: assurance, permis national et passeport sont obligatoire pour rouler tranquillement en Indonésie. Certaines routes sont en mauvais état, mais ce n’est pas une généralité. La conduite se faisant à gauche et la circulation étant parfois intenable, opter pour une voiture avec chauffeur local peut être une bonne idée.