Vacances en Provence : 50€ d’activités offertes pour 3 nuits dans les Bouches-du-Rhône

pass séjour

Pour relance la machine touristique et inciter les visiteurs à se rendre en Provence après la crise liée au COvid-19, Provence Tourisme lance un «» pour soutenir lesCette initiative s'inscrit dans le cadre du plan de relance « Tourisme & Culture » des Bouches-du-Rhône.Le concept : Pour tout achat d’un séjour deminimum à partir du 1er juillet dans un hébergement marchand (y compris les locations saisonnières professionnelles) des Bouches-du-Rhône,à valoir sur des activités culturelles, sportives ou de loisirs (guides, artisans et producteurs, musées et monuments, parcs de loisirs, opérateurs sportifs, visites guidées, transports).Dès le 3 juillet, rendez-vous sur le site www.myprovence.fr pour profiter de cette carte cadeau et réserver des activités en Provence.