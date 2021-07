Vacances wakeboard : découvrir les meilleurs spots en adoptant les bons gestes

Il est indéniable que le wakeboard a le vent en poupe en ce moment. Cette activité nautique donne envie de se jeter à l’eau et de découvrir de nouvelles sensations de glisse. Venez défier vos amis dans les meilleurs spots français ou mondiaux en vous équipant avec le matériel adéquat.

Rédigé par ackay le Vendredi 16 Juillet 2021

À la découverte du wakeboard Quand on parle de wakeboard, on désigne aussi bien la pratique de ce sport nautique que l’engin de glisse en lui-même. Cette activité dérivée du ski nautique est apparue dans les années 20 sur le lac d’Annecy en Haute-Savoie. Dans les années 50, en Californie, de jeunes passionnés du sport extrême s’inspirent du surf tout en se déplaçant latéralement : ils donnent naissance au skateboard et au snowboard. Le véritable ancêtre du wakeboard prend forme avec le Néo-Zélandais Allan Byrnes dans les années 70 lorsqu’il invente le skurf : une planche hybride qui mélange le ski nautique à un surf.



Le wakeboard se pratique à l’origine derrière un bateau. Le skieur est tracté à l’aide d’une corde qui comporte à son extrémité une poignée nommée « palonnier ». Cette technique est la base du wakeboard mais différentes pratiques se développent avec de nouveaux moyens de tractions : câble, jet-ski, téléski ou treuil thermique. Ne confondez pas ce sport avec le kitesurf qui utilise aussi une planche mais avec une aile de traction.



Envie de pratiquer une activité sympa ? Brûlez vos calories et évacuez vos tensions avec ce sport accessible à tous ! En le pratiquant régulièrement, non seulement vous allez vous muscler rapidement mais vous travaillerez votre système cardio-respiratoire. Avant de vous élancer sur la planche, pensez à bien vous échauffer pour minimiser les blessures. Ensuite, hydratez-vous pour éloigner les courbatures qui risquent de survenir les jours suivants, sans oublier les inévitables étirements en fin de séance. Le wakeboard est idéal pour allier force, agilité, souplesse et compréhension du corps.



Quel matériel utiliser pour pratiquer le wakeboard ? minimum de condition physique, que vous soyez un débutant ou un initié. Vous prendrez en considération les efforts répétés dans l’eau, la nage et la traction du palonnier. Après un bon petit déjeuner et une bonne nuit de sommeil, effectuez votre première initiation de wakeboard de préférence le matin, car c’est en général plus calme que le reste de la journée.



Si vous êtes débutant, faites confiance dans le matériel que vous prêtera la base nautique pour un supplément de tarif. Lors de votre prise de rendez-vous, signalez que c’est une première expérience pour vous afin que vous soyez informé des conditions particulières. Une planche pour débutant est munie de channel et d’ailerons sur la surface de glisse et de foot strap pour glisser vos pieds. En cas de chute, ces derniers sortent aussitôt pour que vous ne soyez pas coincé avec la planche.



Une fois que vous prenez un peu d’assurance, vous pouvez louer un wakeboard, bien lisse au-dessous et muni de chausses plus hautes et plus confortables. De plus, elles améliorent la précision et les performances des wakeboarders. À vous les passages sur les modules (tremplins ou rampes) et plus tard les figures acrobatiques !



Complétez votre équipement avec un casque, un gilet de flottaison, un short ou maillot de bain résistant aux impacts de l’eau de type surf, en particuliers pour les dames, si vous ne voulez pas avoir de mauvaise surprise en chutant. En pratiquant le wakeboard dans une eau froide, une combinaison en néoprène peut être sympa. Vous sentez que ce sport peut devenir une passion ? Pourquoi ne pas acheter votre propre matériel, adapté à vos besoins et personnalisé à votre goût ? Bénéficiez d’un TheCornerShop.

Les meilleurs spots de wakeboard Il ne manque pas de plans d’eau, de rivières et d’océans pour pratiquer le wakeboard en France et dans le monde si vous avez des envies d’exotisme ! Afin de pratiquer le wakeboard aisément, allez dans un cable park, wake park ou encore téléski nautique.



Difficile de l’imaginer mais il n’y a pas que des monuments culturels comme la Tour Eiffel à Paris ! Allez faire un tour dans le 16ème arrondissement pour trouver 3,5 km d’étendue d’eau skiable. Vous profiterez de l’ambiance et d’une vue particulière sur la capitale française lors de votre glisse.



Dans le Val-de-Marne, la ville de Choisy-le-Roi propose un vaste plan d’eau aménagé pour les sports nautiques à proximité du Parc Interdépartemental des Sports. Commencez tout doucement le wakeboard en compagnie d’un moniteur.



Direction la ville de Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine où vous pratiquerez le wakeboard sur une berge de la Seine. Ressourcez-vous ensuite dans un délicieux restaurant agrémenté par un rooftop avec une vue imprenable.



Et si vous alliez dans les Alpes, sur le lac d’Annecy ? Où en Vendée sur le lac d’Apremont ? Les spots ne manquent pas en France. À l’étranger, le wakeboard a aussi ses fans. Le spot le plus prisé est certainement le lac Powell aux Etats-Unis à proximité de la ville de Page en Arizona. Ce lac artificiel vous procurera des sensations fortes lorsque vous voyagerez entre les falaises rouges du canyon et les eaux profondes du lac.



Sur l’île indonésienne de Bali, vous trouverez plus de 5 hectares de lacs artificiels aménagés. Le Bali Wake Park est un endroit paradisiaque pour les amateurs de sports de glisse. En étant tiré par un système de câble, vous débuterez à votre vitesse et progresserez très vite !



Tout comme Bora Bora en Polynésie française, qui fait toujours rêver avec son climat chaud et ensoleillé toute l’année, n'hésitez pas à vous faire plaisir : effectuez du wakeboard dès que possible !



