Val de Loire Tourisme, pour des escapades campagnardes au fil de la Loire

Je suis éblouie par la beauté de la Loire, les parfums uniques de ce fleuve sauvage, sa lumière changeante selon la météo et les heures de la journée, l’harmonie de ses paysages qui laissent découvrir de temps à autre des points de vue inégalés sur les châteaux et les villages qui jonchent ses rivages.Ce que j’aime, c’est multiplier les expériences sans jamais me lasser : faire une balade sur le parcours de « la Loire à vélo », continuer à pied, faire une croisière en bateau traditionnel ou en toue cabanée ou une promenade en canoë avec un bivouac sur une île, découvrir la faune et la flore avec un guide naturaliste, essayer la pêche traditionnelle avec un professionnel et déguster le sandre cuisiné par un Chef… sans oublier de dîner dans une guinguette tout en profitant du coucher de soleil sur le fleuve !Je citerai le village de Bréhémont, situé en bordure de Loire, avec le charme de son port et le plaisir de découvrir son restaurant de pêcheurs.L’ambiance préservée de cette bourgade avec son histoire entre Marine de Loire et culture du chanvre, nous transporte directement dans un autre monde.Si, demain et après-demain, vous me posez à nouveau la question, sachez que j’ai bien d’autres pépites en réserve à vous dévoiler…J’ai beaucoup voyagé et très objectivement, il faut reconnaître que la France est un des plus beaux pays du monde !La diversité et la beauté des paysages, le charme des villages, la splendeur des villes avec leurs monuments et leur cathédrale, la richesse de l’histoire, de l’architecture et des lieux culturels, le vin et la gastronomie, les fromages... Ne faudrait-il pas plusieurs vies pour tout découvrir ?Mon conseil : ne perdons pas de temps, explorons la France avec ceux dont le métier est de nous faire découvrir de bonnes adresses et de nous permettre de vivre de belles expériences !