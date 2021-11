Vedettes de Paris investit 7,5M€ pour électrifier sa flotte d'ici 2024

Vedettes de Paris fait par ailleurs une annonce concrète qui va dans le sens de la décarbonisation. L'entreprise va investir 7,5M€ pour électrifier sa flotte d'ici 2024.



Elle s'est fixé des objectifs ambitieux avec La mise en chantier de son premier bateau électrique qui devrait intervenir au printemps 2022. La conversion électrique de l’intégralité de sa flotte est fixé pour les Jeux Olympiques 2024.



« Nous travaillons sur l’électrification de nos bateaux depuis de nombreuses années, mais aujourd’hui, il ne s’agit plus d’un projet, c’est la réalité. Nous allons concrétiser l’un de nos chantiers les plus ambitieux en faveur de l’environnement » affirme Vincent Delteil, directeur de site de la compagnie.



« Vedettes de Paris a toujours été très sensible et en avance sur les questions environnementales. Nous avons été la première compagnie parisienne à être certifiée ISO 14001 en 2008. Et notre dernière unité livrée en 2010 est un diesel électrique, une motorisation novatrice à l'époque pour cet usage. »