Vélos partagés : Fifteen lève 40 millions d'euros

Les Réseaux Vélos Augmentés conçus et fabriqués par Fifteen permettent d'adresser l'ensemble des usages du vélo sur un territoire élargi : une addition de services vélos, un réseau interconnecté avec les transports publics.



Le déploiement des Réseaux Vélos Augmentés vise un triple objectif : la réduction des émissions de CO2 liées aux transports, l’amélioration de la santé physique et mentale des habitants, et une plus grande inclusivité.



Fort de son ambition, Fifteen renforce son équipe de 140 collaborateurs en recrutant 60 personnes à Paris et Lyon sur tous les métiers allant de la conception à la commercialisation de services vélo auprès des collectivités et des exploitants de mobilité.



Alexis Rostand, Managing Director d’Eiffel Investment Group et Thibault Vanpeene, Director, ont déclaré : « Se déplacer constitue un besoin essentiel et le déploiement de services de mobilité propre doit permettre d’accélérer la transition énergétique et écologique. C’est pourquoi nous sommes particulièrement heureux de contribuer, au travers de notre investissement de 20 millions d’euros, à la naissance de ce champion européen de la mobilité que nous souhaitons accompagner de manière active. »