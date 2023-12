Villa-des-Prés, nouvel hôtel particulier à Saint-Germain-des-Prés

Grâce à toutes ces collaborations, la Villa-des-Prés et sesse posent en nouveau lieu emblématique et chic du quartier. Le service et la personnalisation y sont les maîtres mots.Les résidents -mais aussi les habitants du quartier- sont invités à se retrouver dans les alcôves ou dans le patio pour profiter du petit-déjeuner de l’hôtel.: il est composé d’une piscine intérieure chauffée de 13 mètres (ouverte tous les jours de 8h00 à 22h00, pour la clientèle de l’hôtel), d’un sauna, d’une douche sensorielle et d’une cabine de soins. Les soins sont proposés en partenariat avec la marque franco-californienne Odacité.Une large salle de fitness, ouverte 24h/24, entièrement équipée des dernières technologies Technogym - deux tapis de course, un vélo elliptique, un vélo d’appartement, un rameur des haltères et des tapis de yoga - vient compléter l'expérience.